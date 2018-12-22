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Стали известны подробности ДТП с тепловозом в Алматы

Пешеход попал под тепловоз и потерял ногу.

Фото : Zakon.kz22 декабря 2018, 13:16

Стали известны новые подробности о дорожно-транспортном происшествии с тепловозом в Алматы, в результате которого пешеход потерял ногу, передает Zakon.kz.

Накануне, 21 декабря, сообщалось, что тепловоз сбил шедшего по мосту мужчину. Нога мужчины при этом оказалась под колесами. Пострадавший отполз в сторону и стал звать на помощь. Его услышали прохожие и вызвали скорую.

Мужчину доставили в больницу скорой неотложной помощи для ампутации правой голени.

Представители пресс службы АО "КТЖ- Грузовые перевозки" подтвердили ЧП: по их словам, 21 декабря на подъездном железнодорожном пути ТОО "Жолошар-сервис", который не относится к АО "НК КТЖ", был совершен наезд тепловозом на постороннего человека.

Локомотив и локомотивная бригада принадлежат ТОО. Так как инцидент произошел на частном пути, данное событие не повлияло на работу магистральных сетей АО "НК КТЖ".


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