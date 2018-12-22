Минеральная вода "QULAGER-BURABAY"  признана официальной водой курорта Бурабай

Меморандум о сотрудничестве между областным акиматом и ОИП и ЮЛ "Туристская ассоциация Акмолинской области" подписали заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев и председатель ОИП и ЮЛ "Туристская ассоциация Акмолинской области" Кайрат Султанов.

В Кокшетау подписан меморандум между компанией "Кокшетауминводы" и Ассоциацией туризма Акмолинской области о признании воды QULAGER-Burabay - официальной водой курорта БУРАБАЙ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Меморандум о сотрудничестве между областным акиматом и ОИП и ЮЛ "Туристская ассоциация Акмолинской области" подписали заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев и председатель ОИП и ЮЛ "Туристская ассоциация Акмолинской области" Кайрат Султанов. Согласно нему, сотрудничество сторон в рамках соглашения будет вестись в части поставки воды АО "Кокшетауские минеральные воды" на особых условиях, субъектам, рекомендуемым Ассоциациями. В свою очередь, Ассоциации будут предоставлять рекомендуемый список отелей, гостиниц, санаториев для последующего их участия во внедрении и реализации лечебных программ по оздоровлению с использованием лечебно-столовой природной минеральной воды "QULAGER-BURABAY".

"Наша вода не уступает именитым мировым брендам по своему свойству, а по количеству минералов и пользе даже превосходит их. Бальнеологические и клинические исследования показали, что лечебная вода QULAGER-Burabay содержит уникальный природный состав из 16 природных минералов, в том числе такие редкие биологически активные микроэлементы как селен, медь, цинк, кобаль, марганец, фтор. Особо отмечу, что это единственная на рынке лечебно-столовая вода с активным природным йодом, подчеркнул заместитель акима области Марат Игалиев.

Феномен воды QULAGER-Burabay был доказан НИИ кардиологии Министерства здравоохранения Республики Казахстан, НИИ экологии им. Сысина РФ, НИИ курортологии Украины и немецким НИИ Фрезениуса (Deutschland SGS Institut Fresenius). Казахстанский бренд QULAGER-Burabay не уступает по своему составу именитым водным брендам мира, а по количеству минералов и полезному воздействию даже превосходит их.

QULAGER-Burabay лечит 10 функциональных систем организма человека: сердечно-сосудистую; желудочно-кишечную; мочеполовую; обмена веществ, включая сахарный диабет; эндокринную, включая эндемический зоб; центральную нервную систему; опорно-двигательного аппарата; синдром хронической усталости и депрессии; хроническую и профессиональную интоксикацию; кожную.

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