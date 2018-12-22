Самые убедительные примеры антитабачной рекламы, которые вы когда-либо видели

Каждый курильщик так или иначе в курсе того вреда, которое наносит курение. Проблема в том, что обычно курящие люди не соотносят свой организм и свое здоровье с теми, кому вредит никотин и смола, вырабатываемые сигаретой.

Лучшие креативные умы рекламной индустрии, кажется, перепробовали все — от кадров, наглядно демонстрирующих разрушающую силу курения, до фотографий курящих детей. Но остается вопрос: помогает ли эта пугающая реклама действительно бросить курить? Хотя ответ на этот вопрос не может быть однозначным, исследования за последние 10 лет показали, что антитабачные кампании являются одним из самых эффективных способов воздействия хотя бы на недавно начавших курить, особенно на молодых людей.

Могила.

"Для более подробной информации о раке легких продолжайте курить".

Зубы курильщика.

Курение — это не только самоубийство. Это еще и убийство.

Курение вызывает преждевременное старение.

А так у курильщиков обстоит дело с зачатием ребенка.

"Да, я курю. Когда мой папа рядом".

"Когда я выкурил свою первую сигарету? Не знаю, надо спросить у папы".

Рак избавляет от курения.

Так вы выглядите, когда курите.

Идет скачивание рака.

Легкие курильщика.

На предсмертном одре.

С каждой сигаретой ваши внутренности гниют.

Курение способствует потере веса (веса одного легкого).

Курильщик и пассивный курильщик.

От рака горла вы перестанете говорить. Бросайте курить.

Портативная газовая камера.

Женщины, которые курят, кормят своего ребенка не только грудным молоком.

Прям как мамочка.

Будущее ребенка.

Заряженное оружие.

Бросайте курить. Пока не слишком поздно.

Думаете, что это красиво?

Зона для некурящих.

Источник: Bored Panda

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