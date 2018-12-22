Названы самые обсуждаемые разводы 2018 года

Десятка самых обсуждаемых разрывов года - иногда люди просто не могут быть счастливы вместе.

Для многих знаменитых супружеских пар уходящий год оказался очень непростым. Список звезд, чьи браки распались в 2018-м, собраны в материале РИА Новости.

Евгений Петросян и Елена Степаненко на съемках новогодней передачи Голубой огонек

© РИА Новости / Алексей Ладыгин

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал самым громким в этом году. Супруги, которые были женаты более тридцати лет, пытались договориться миром, но никак не могли поделить имущество. Причины расставания не разглашались.

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это житейское дело ", — сказала Степаненко.

Солист группы Ленинград Сергей Шнуров и его супруга Елена (Матильда) Мозговая. 12 сентября 2016.

© РИА Новости / Евгения Новоженина

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в августе развелся с Матильдой (Еленой) Мозговой. После подачи заявления музыкант написал в Instagram, "что ранен, может, и убит". Однако уже через несколько месяцев певец намекнул, что снова женился. Он опубликовал в Instagram фото с девушкой и новое стихотворение со словами:

"Я люблю. Одни и те же грабли. Что-то я никак не холостяк".

Игрок ФК Зенит Александр Кержаков с супругой и детьми во время чествования в связи с завершением карьеры

© РИА Новости / Алексей Даничев

Экс-футболист сборной России и "Зенита" Александр Кержаков при разводе с женой Миланой подал жалобу на решение о том, что его полуторагодовалый сын будет жить с матерью. Суд отказал спортсмену. Производство по делу приостановили. Защита надеется на мирное решение вопроса.

Американские актеры Дженнифер Энистон и Джастин Теру в Лос-Анджелесе. Январь 2015

© AP Photo / Invision/Vince Bucci

Голливудская звезда Дженнифер Энистон и режиссер и актер Джастин Теру пробыли мужем и женой всего два с половиной года. Решение разойтись они назвали взаимным и заверили, что сохранят глубокое уважение и любовь друг к другу.

Актер Юэн Макгрегор с женой художницей-постановщицей Ив Мавракис. 23 мая 2003

© AFP 2018 / Anne-Christine Poujoulat

Шотландский актер Юэн МакГрегор и художница Ив Мавракис расстались из-за "непримиримых разногласий". Супруги и родители четырех дочерей прожили вместе 22 года.

Актриса Алисия Сильверстоун с супругом Кристофером Джареки. 31 июля 2008

© AP Photo / Chris Pizzello

Актриса Алисия Сильверстоун и солист группы S.T.U.N. Кристофером Джареки развелись после 13 лет брака.

Павел Грудинин

© РИА Новости / Валерий Мельников

Директор совхоза имени Ленина и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин разошелся с женой Ириной. Судебный процесс по иску о разделе совместно нажитого супругами имущества был закрытым.

Американский актер Ченнинг Татум с супругой Дженной Деван

© AP Photo / Invision for Sony Pictures/Eric Charbonneau

Семья, похоже, может быть или счастливой, или голливудской. Актер Ченнинг Татум танцовщица Дженна Дуан расстались после девяти лет супружества. Поговаривали, что из-за чрезмерной занятости супруги слишком редко виделись, это и привело к охлаждению отношений.

Футболист Локомотива Денис Глушаков с супругой Дарьей

© РИА Новости / Владимир Федоренко

Развод капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова с женой претендует на звание самого скандального. После одного из судебных заседаний жена спортсмена Дарья рассказала об угрозах со стороны мужа. По ее словам, футболист готов на что угодно, лишь бы не платить алименты.

Актер Роберт Де Ниро с женой Грейс Хайтауэр. 23 апреля 2018

© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Роберт де Ниро решил расстаться с Грейс Хайтауэр, с которой прожил 20 лет. В 1999 году актер уже подавал на развод, однако через пять лет пара воссоединилась.

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