В реке Урал собрали пять тысяч тонн погибшей рыбы
Идет сбор и утилизация погибшей и всплывшей рыбы.
Фото : из открытых источников22 декабря 2018, 15:22
В Атырау продолжается расследование причин, повлекших массовую гибель рыбы в реке Урал, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"В настоящее время в регионе работает межведомственная комиссия, в задачу которой входит установление причин гибели рыбы. Одновременно идет сбор и утилизация погибшей и всплывшей рыбы. Ее уже собрано 5 тонн. Работа в этом направлении продолжается", - сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Появившаяся информация о том, что в воде обнаружен аммиак, неверная. Аммиак обнаружен в рыбе.
В Атырау в ходе расследования причин массовой гибели рыбы в реке Урал проверяются 4 предприятия, осуществляющих сброс воды в реку. Как сообщил главный государственный инспектор департамента экологии Атырауской области Кайраткали Хайрулла, специалисты проверяют КГП "Атырау су арнасы", АО "Атырауская ТЭЦ", "Урало-Атырауский рыбоводный осетровый завод" и "Атырауский осетровый рыбоводный завод".
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