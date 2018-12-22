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В реке Урал собрали пять тысяч тонн погибшей рыбы

Идет сбор и утилизация погибшей и всплывшей рыбы.

Фото : из открытых источников22 декабря 2018, 15:22

В Атырау продолжается расследование причин, повлекших массовую гибель рыбы в реке Урал, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"В настоящее время в регионе работает межведомственная комиссия, в задачу которой входит установление причин гибели рыбы. Одновременно идет сбор и утилизация погибшей и всплывшей рыбы. Ее уже собрано 5 тонн. Работа в этом направлении продолжается", - сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Появившаяся информация о том, что в воде обнаружен аммиак, неверная. Аммиак обнаружен в рыбе.

В Атырау в ходе расследования причин массовой гибели рыбы в реке Урал проверяются 4 предприятия, осуществляющих сброс воды в реку. Как сообщил главный государственный инспектор департамента экологии Атырауской области Кайраткали Хайрулла, специалисты проверяют КГП "Атырау су арнасы", АО "Атырауская ТЭЦ", "Урало-Атырауский рыбоводный осетровый завод" и "Атырауский осетровый рыбоводный завод".


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