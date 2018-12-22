Алматинские залы тестирования сотрудников АДГСПК расширили границы

Прежний зал тестирования вмещал лишь 28 рабочих мест, однако ввиду повышенного спроса на эту услугу кандидаты были вынуждены проходить тестирование в других областных центрах.

Для повышения качества предоставления государственной услуги по тестированию кандидатов для поступления на государственную службу Департамент госслужбы и противодействию коррупции по городу Алматы при поддержке Акимата города Алматы открыли залы тестирования с расширением от 28 до 80 рабочих станций, передает Zakon.kz со ссылкой на прес-службу ведомства.

В рамках рабочего визита в город Алматы заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Абаевич Бектенов посетил центр тестирования, где он отметил, что Агентство реализует комплекс задач по повышению качества оказания государственных услуг населению, и отрытие дополнительных залов тестирования значительно улучшит показатель удовлетворенности граждан.

Прежний зал тестирования вмещал лишь 28 рабочих мест, однако ввиду повышенного спроса на эту услугу кандидаты были вынуждены проходить тестирование в других областных центрах.

Новые залы тестирования оснащены компьютерами, веб-камерами, интернетом и подключены к центральному видеонаблюдению через защищенный VPN-канал.

В залах тестирования проводится пробное тестирование на казахском и русских языках для кандидатов на административную и правоохранительную службы, что позволяет кандидатам объективно оценить свои знания, преодолеть психологический барьер и в целом, повысить правовую грамотность.

Для удовлетворения спроса населения в новых залах в 2019 году планируется проводить тестирование при аттестации сотрудников правоохранительных органов, также тестирование при поступлении в партию "Нур Отан", НАО "Правительство для граждан", НПП "Атамекен".

При этом в рамках сотрудничества с Британским Советом, тестирования появится возможность проведения компьютерных экзаменов на сертификацию АССА и на знание английского языка IELTS.

С целью повышения эффективности получения госсуслуг в режиме реального времени в рамках программы "Цифровой Казахстан" в перспективе планируется внедрение процесса выдачи электронных сертификатов тестирования, который обеспечит минимизацию возникновения коррупционных рисков.

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