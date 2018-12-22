Лед вместо салата: Жилстройсбербанк отпраздновал новогодний корпоратив на Медео

Сотрудники решили на собственном примере доказать, что отмечать праздники и получать от этого максимум удовольствия можно без лишних трат

Сотрудники Жилстройсбербанка вместе со своими семьями отказались от традиционных дорогостоящих застолий в пользу активного отдыха на свежем воздухе.

"Такой корпоратив полностью соответствует идеологии нашего банка, - подчеркнула председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова. – Мы постоянно говорим: если мы хотим жить в собственных больших и красивых домах и квартирах, необходимо менять систему ценностей. Нужно развивать в обществе культуру долгосрочных сбережений в противовес идеологии сиюминутного потребления. И мы решили на собственном примере доказать, что отмечать праздники и получать от этого максимум удовольствия можно без лишних трат".

Как и положено празднику, не обошлось без веселых конкурсов, живого выступления музыкантов "Medeo band" и зажигательных флешмобов.

В заключение торжества председатель правления ЖССБК подвела итоги уходящего года:

"Мы хотим изменить отношение к Жилстройсбербанку как к очень консервативной государственной структуре. Весь 2018 год мы много работали над новыми нестандартными формами диалога с нашими клиентами и с обществом в целом".

Так, например, ЖССБК объявил войну очередям и пропагандирует пополнение депозитов в онлайн-режиме. Также, чтобы ознакомиться со всей подробной информацией о программах Жилстройсбербанка и открыть депозит, можно вызвать консультанта прямо к себе домой или на работу в любое удобное время. Эти и другие нововведения делают комфортным обслуживание в ЖССБК и приближают мечту казахстанцев о собственном доме.

В завершение ледового корпоратива топ-менеджеры банка пожелали всем отметить новоселье в новом 2019 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!