Самолет совершил техническую посадку в Атырау

Чтобы узнать все обстоятельства случившегося будет начато специальное расследование.

Самолет Ан-2 авиакомпании "Орлан-2000" совершил техническую посадку в аэропорту Атырау, передает Zakon.kz со ссылкой на КГА РК.

Судно малой авиации приземлилось в воздушной гавани 22 декабря в 13.34. Оно совершало полет по направлению Атырау — Ганюшкино.

В результате случившегося никто не пострадал. По авиационному инциденту будет начато расследование.

Летательные аппараты авиакомпании "Орлан-2000" занимаются в основном сельскохозяйственными работами. Также в распоряжении имеются транспортные самолеты, которые выполняют рейсы санитарной авиации.

Накануне, 21 декабря, в аэропорту Уральска экстренно сел самолет авиакомпании Air Astana, совершавший рейс из Франкфурта в Атырау. В самолете, на борту которого находились 64 пассажира и восемь членов экипажа, возникли неполадки с одним из двигателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!