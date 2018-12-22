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В МИК РК прокомментировали создание системы мониторинга соцсетей в стране

Система предназначена для облегчения процесса фиксации противоправных материалов в СМИ, запрет на распространение которых установлен законами РК.

Фото : Открытые источники22 декабря 2018, 16:21

В МИК РК рассказали о проекте по созданию системы мониторинга соцсетей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИК РК.

С 2017 года Министерством информации и коммуникаций РК ведется работа над проектом создания информационной системы "Автоматизированный мониторинг национального информационного пространства".

Эта система предназначена для облегчения процесса фиксации противоправных материалов в СМИ, запрет на распространение которых установлен законами Республики Казахстан. Речь идет о пропаганде терроризма, суицида, нарушения целостности государства и так далее.

Конкурс на разработку системы проводился только среди отечественных компаний. Договор на создание данной информационной системы был заключен с казахстанской компанией ТОО "Научно-исследовательская лаборатория "Квант".

По факту возможного размещения технической документации на разработку этой системы на серверах российской компании в Министерстве ведется служебное расследование.

Важно отметить, что Министерство является уполномоченным государственным органом в сфере соблюдения существующих законов в области СМИ. Функция мониторинга закреплена за МИК законодательно и осуществляется с момента основания Министерства. В условиях стремительного роста объемов информации и с учетом трудоемкости ее обработки возникла необходимость в автоматизации процесса мониторинга.

Кроме того, повышения эффективности мониторинга требовала и общественность, в особенности, в период распространения так называемых групп смерти, включая "Синий кит" и "Разбуди меня в 04:20".


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