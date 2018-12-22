Британский министр возмутилась поведением Юнкера на саммите ЕС

Юнкера, известного своеобразным чувством юмора и некоторой фривольностью манер, уже не раз уличали в странном поведении.

Министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд считает, что на председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера следует подать жалобу за "неприятное и странное" поведение на саммите ЕС. Об этом она заявила газете Daily Telegraph, сообщает РИА Новости.

Радд назвала Юнкера "неприятным", пояснив, что имеет в виду фото, на которых глава Еврокомиссии примирительно положил руку на плечо британского премьера Терезы Мэй, заметно разгоряченной диалогом.

"Мне это не понравилось", — сказала Радд.

Она также прокомментировала инцидент в вестибюле здания Европейского совета, где Юнкер слегка взлохматил руками волосы встречавшей его заместительницы шефа протокола ЕК Перниллы Сйолин.

"Это странно. То есть если бы это произошло в нашем парламенте, надеюсь, последовала бы официальная жалоба", — сказала британский министр. Она также упомянула о встречах в ведомствах ЕС, отметив, что члены ЕК "любят крепкие объятья".

Юнкера, известного своеобразным чувством юмора и некоторой фривольностью манер, уже не раз уличали в странном поведении. Так, в феврале на пленарной сессии Европарламента он подошел сзади к бывшему премьер-министру Бельгии Ги Верхофстадту и дружески взлохматил ему волосы. Это вызвало улыбку у главы фракции либеральных демократов.

Но, по словам анонимного источника в ЕС, такие же действия в отношении женщины "принимают неуместное измерение", хотя "все хорошо понимают, что это проявление юмора нонконформистом, который также целует людей в лоб".

Кроме того, в начале октября Юнкер начал одно из выступлений в Брюсселе с передразнивания танцевальных движений британского премьер-министра Терезы Мэй, а в июле, на саммите НАТО, нетвердо стоял на ногах и едва не упал на президента Украины Петра Порошенко.

Полномочия Юнкера на посту главы Еврокомиссии истекают осенью 2019 года. Он уже объявил, что не намерен претендовать на второй срок.

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