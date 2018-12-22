В Уральске Западно-Казахстанской области открылся проектный офис "Акжайык – адалдык аланы"

Проект направлен на повышение доверия населения к государственным учреждениям, на снижение коррупции и повышение осведомленности общественности о коррупции.

С января 2019 года в регионе начнет действовать проект "Акжайык – адалдык аланы", который будет способствовать дальнейшему развитию антикоррупционной направленности в работе как государственных служащих, так и всех граждан общества, сообщает Zakon.kz.

Инициаторами проекта являются акимат области и департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области. Новый проект был презентован прибывшему в область в рамках рабочего визита руководителю аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Саяну Ахметжанову.

– Повышение качества оказания государственных услуг, создание безбарьерной среды для граждан и бизнеса, обеспечение открытости, транспарентности и прозрачности является первоочередной задачей в деятельности госорганов, – подчеркнул аким области Алтай Кульгинов.

В Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" подчеркивается, что активная борьба с коррупцией будет продолжена по всем направлениям. Для этого необходимо добиваться снижения прямых контактов госслужащих с населением по предоставлению госуслуг, проводить соответствующую работу и по всем остальным направлениям, которые вызывают критику людей и бизнес-сообщества. В целом, в 2019 году 80%, а в 2020 году не менее 90% госуслуг должны быть переведены в электронный формат.

Проект "Акжайык – адалдык аланы" направлен на повышение доверия населения к государственным учреждениям, на снижение коррупции и повышение осведомленности общественности о коррупции.

– Проект будет направлен на осуществление общественного контроля при помощи Карты общественного контроля, интерактивной карты общественного мониторинга, мониторинга государственных закупок. Для комплексной проработки вопросов будет вовлечено экспертное сообщество из числа ученых, предпринимателей, представителей гражданского сектора и СМИ. Они будут готовить предложения по цифровизации государственных услуг в различных отраслях, устранению коррупционных рисков, оптимизации бизнес-процессов государственных учреждений. Кроме того, будут рассматриваться и обращения граждан через социальные сети, – пояснил руководитель областного департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Булат Исаков.

Также состоялось заседание Регионального совета по противодействию коррупции, где были заслушаны отчеты руководителей государственных органов, акимов г.Уральска и районов области о проделанной работе по профилактике коррупции.

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