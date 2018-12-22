Захарова: методы разведки США вызывают презрение и брезгливость

Официальный представитель МИД РФ отметила, что из-за подобных методов Соединенные Штаты нескоро станут "снова великими".

Заявления США о том, что они могут ввести новые санкции в отношении России, Ирана и Китая в связи с якобы имевшим место вмешательством в выборы 2018 года, вызывают брезгливость.Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook, передает ТАСС.

"Всемирным посмешищем выставляют американский народ те, кто имеет возможность влиять на принятие подобных решений. Такими методами США нескоро станут "снова великими", так как, кроме презрения и брезгливости, это поведение властелинов мира ничего не вызывает", - отметила дипломат.

Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс в своем отчете обвинил Россию, Китай и Иран в стремлении повлиять на исход состоявшихся в ноябре промежуточных выборов в американский Конгресс для продвижения своих стратегических интересов.

Этот документ в настоящее время находится на рассмотрении в министерствах юстиции и внутренней безопасности США. Он был подготовлен по поручению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, ранее издавшего указ, предписывающий предоставить по истечении 45 дней после проведения выборов отчет, в котором давалась бы оценка любой деятельности, которая могла быть расценена как вмешательство в избирательный процесс. Если оба ведомства согласятся с содержащимися в документе выводами, это может привести к автоматическому введению санкций против России, Китая и Ирана, отмечают американские СМИ.

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