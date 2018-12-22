Предновогодние ярмарки развернулись в Уральске и районных центрах ЗКО

С начала года проведено более 230 ярмарок, где реализовано продукции на общую сумму свыше 600 милионов тенге.

Сельскохозяйственную продукцию на ярмарке в областном центре представили более 60 крупных предприятий и хозяйств региона. Среди них такие предприятия, как АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", ТОО "Уральская птицефабрика", "Белес", "Жайык-кус", макаронная фабрика, ИП "Каверина", маслозавод, ИП "Валиев" и другие товаропроизводители, которые реализовывали свою продукцию без посредников, по оптовым ценам, сообщает Zakon.kz.

Такой вариант торговли очень удобен, как для производителей, так и для граждан. Товар реализуется на бесплатных торговых точках, без наценки, напрямую от товаропроизводителей. За прилавки даже встали сами руководители сельскохозяйственных предприятий, чем немало удивили горожан.

– В прошлом году мы запустили птицефабрику на своем предприятии, продукция пользуется хорошим спросом у населения. Сегодня на ярмарку мы привезли колбасные изделия и мясо бройлеров. Мы поддерживаем инициативу местных властей и хотим, чтобы каждая семья смогла закупить нашу продукцию под новый год по себестоимости, – отметил директор ТОО "Жайык ет" Темиргали Ескендиров.

Удивили покупателей цены на продукцию ТОО "Агрофирма Акас", которое продавало куриные яйца по 20 тенге за штуку. Такие же низкие цены были на молоко и молочные изделия собственника.

- Практически не пропускаем ни одну ярмарку, живем недалеко. Приходим всей семьей как на праздник, организация ярмарок всегда с веселой концертной программой. Осенью мы закупили все овощи, теперь вот выбираем мясо. Цены намного ниже, даже чем на рынке", призналась жительница г.Уральска Эльмира Иксанова.

За полдня проведения ярмарки было реализовано порядка 30 голов КРС, 10 голов конины, 6 туш баранины, 3 тонны рыбы, а также около 200 кг мяса домашней птицы, 36000 штук яиц, а также другая сельскохозяйственная продукция, консервированные, колбасные изделия, овощи, фрукты.

– Перед приближающимися новогодними праздниками мы организуем еще одну такую же ярмарку – в следующую субботу, 29 декабря, – сказал аким ЗКО Алтай Кульгинов, – Жители Приуралья смогут воспользоваться собственной продукцией – свежей, качественной, экологически чистой, и, самое главное, — по доступной цене. Пусть праздник будет в каждом доме!

Стоит отметить, что с начала текущего года проведено более 230 ярмарок, где реализовано продукции на общую сумму свыше 600 милионов тенге. Аким ЗКО Алтай Кульгинов и аким города Уральска Мурат Мукаев ознакомились с ценами во всех торговых точках, отметив бойкую и оживленную торговлю за прилавками.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!