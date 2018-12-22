Не менее 15 человек погибли в результате двойного теракта в Сомали

Инцидент произошел у Национального театра. Взорвались бомбы, заложенные в два автомобиля.

Два взрыва прогремели в субботу в столице Сомали - Могадишо, по меньшей мере 15 человек стали жертвами этого двойного теракта, сообщает ТАСС.

Ранее было известно о шести погибших и 13 пострадавших.

По данным агентства, инцидент произошел у Национального театра. Взорвались бомбы, заложенные в два автомобиля. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб", отмечает DPA. Их целью был контрольно-пропускной пункт у расположенного близ театра президентского дворца.

Полиция ведет расследование произошедшего.

"Аш-Шабаб" была создана в 2004 году. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения в подконтрольных ей районах, где установлен жесткий режим ваххабитского толка. Некоторое время она контролировала значительную часть территории Сомали, однако затем потерпела серию поражений от правительственной армии и пришедших ей на помощь войск США и ряда африканских государств.

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