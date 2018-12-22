В России горит шахта, люди оказались в ловушке под землей

В зоне задымления остаются девять человек.

В шахте "Уралкалия" в Соликамске произошло возгорание, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, шахтеров вывели на поверхность.

"После небольшой вспышки метана шахту покинули восемь горняков", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.

На сайте компании "Уралкалий" уточняется, что задымление произошло в четвертом стволе СКРУ-3. При этом в компании не подтвердили, что загорелся метан.

По данным "Уралкалия", в зоне задымления остаются девять человек. На объекте работают горноспасатели.

В пресс-службе регионального главка МЧС опровергли сообщения о том, что на шахте произошел взрыв.

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