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Тренер объяснил, почему Илья Ильин снялся с турнира в Дохе

У казахстанского штангиста впереди есть еще более приоритетные соревнования, чем Кубок Катара, заявили в федерации тяжелой атлетики.

Фото : Открытые источники22 декабря 2018, 19:57

Тренеры запретили прославленному казахстанскому тяжелоатлету Илье Ильину продолжить выступление на Кубке Катара из-за рецидива травмы, сообщили Sputnik Казахстан в федерации тяжелой атлетики.

В субботу, 22 декабря, стало известно, что четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Ильин неожиданно не вышел на помост турнира в Дохе, где разыгрываются путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.

"Несмотря на то, что было проведено определенное лечение, был процесс восстановления, во время разминки у него стрельнула грыжа позвоночника. Можно было идти на результат, но был огромный риск сорвать спину окончательно", — прокомментировал главный тренер национальной сборной Юрий Мельников.

Мельников уточнил, что впереди у Ильина есть еще более приоритетные соревнования.

Сам Ильин ранее не исключал, что может завершить профессиональную карьеру из-за травмы позвоночника. Проблемы со здоровьем не дали ему выступить на чемпионате мира в Туркменистане этой осенью. Но у казахстанца еще есть возможность заполучить путевку на Олимпиаду в Токио: в апреле он может принять участие на чемпионате Азии 2019 года.


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