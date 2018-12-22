Российские спортсмены вновь под угрозой отстранения

В пятницу Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что его эксперты не смогли закончить работу по извлечению данных московской лаборатории.

Неполучение независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря будет иметь катастрофические последствия для российского спорта. Об этом заявил ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Технические специалисты WADA во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем, прибывшие в Москву 17 декабря для того, чтобы начать работу по извлечению данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, не смогли в срок завершить работу. Как говорится в пятничном пресс-релизе WADA, эксперты получили доступ к лаборатории, был достигнут прогресс в извлечении данных, экспорте их за пределы России, однако группа экспертов не смогла завершить работу, так как оборудование, используемое для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Также сообщается, что WADA готово приступить к полному извлечению данных, если этот вопрос будет оперативно решен российскими властями.

"Мы не удовлетворены результатами завершившегося в пятницу визита экспертов, - заметил Ганус. - Я хочу подчеркнуть, что в скорейшем предоставлении базы данных в первую очередь должна быть заинтересована сама Россия, это в наших национальных интересах. Передача базы - это путь к прекращению всяческих спекуляций вокруг российского спорта и защита интересов наших чистых атлетов. Мы также должны думать о будущем самой московской лаборатории".

"Вопрос передачи базы данных должен быть решен в ранее установленный срок - до 31 декабря, причем сделать это фактически нужно как можно раньше, - продолжил глава РУСАДА. - Нужно искать возможности, а не причины. Мы должны понимать, что в последний день года никто не будет дежурить у лаборатории в надежде, что хотя бы за несколько минут до полуночи доступ к данным будет все-таки открыт. А последствия невыполнения этого критичного условия определяются стандартами по соответствию WADA, и они будут разрушительными для российского спорта".

Ганус подчеркнул, что ни о каком переносе крайней даты передачи данных до середины января, когда состоится заседание комитета по соответствию WADA, не может быть и речи. "Есть четко оговоренный срок, до 31 декабря, которого необходимо придерживаться. Мы должны отдавать себе отчет в том, что это принципиальный вопрос", - сказал собеседник ТАСС.

"Если мы не выполним в срок первое критическое условие, то очень серьезно подведем представителей в том же WADA, которые поверили заявлению российского руководства, поддержали и поддерживают возвращение чистого спорта России в мировое спортивное движение в очень сложное с политической точки зрения время. Хочу напомнить, что после получения соответствия РУСАДА Россия получила целый ряд международных соревнований, которые будут проведены у нас начиная со следующего года. При невыполнении нами установленных и согласованных требований сложно складывающийся процесс возврата доверия к РУСАДА и России будет повернут вспять. Вся многолетняя работа пойдет насмарку, но если мы до 31 декабря все обязательства, взятые на себя, выполним, то все будет нормально", - заметил Ганус.

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