В Атырауской области открыли погранзаставу
Названа она "Исатай батыр".
Фото : inform.kz23 декабря 2018, 00:01
Новую погранзаставу открыли в Атырауской области, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"Погранзастава расположена в Исатайском районе неподалеку от села Зинеден. Названа она "Исатай батыр". При поддержке акимата Атырауской области для пограничников построено модульное здание на 50 человек", - сообщил аким Исатайского района Марат Мурзиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
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