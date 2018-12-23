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В Атырауской области открыли погранзаставу

Названа она "Исатай батыр".

Фото : inform.kz23 декабря 2018, 00:01

Новую погранзаставу открыли в Атырауской области, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Погранзастава расположена в Исатайском районе неподалеку от села Зинеден. Названа она "Исатай батыр". При поддержке акимата Атырауской области для пограничников построено модульное здание на 50 человек", - сообщил аким Исатайского района Марат Мурзиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.


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