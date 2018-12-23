Приморские леопарды сделали несколько селфи

Специалисты поместили фотоловушку в удачном месте – на перекрестке звериных троп.

В национальном российском парке "Земля леопарда" фотоловушка зафиксировала редких дальневосточных леопардов, сообщает РИА Новости.

На видео попали сразу четыре леопарда в одном месте за несколько дней. На записи видно, что самка и самец общаются с помощью специальных меток, а любознательные котята позируют на камеру.

Специалисты поместили фотоловушку в удачном месте – на перекрестке звериных троп. Это популярная локация у леопардов: здесь животные оставляют друг другу послания и осматривают территорию.

Первой в кадре появляется самка под номером Leo 39F. Это стало известно благодаря анализу уникального рисунка пятен на шкуре кошки. Отдыхая перед фотоловушкой, самка заглядывает в объектив, спокойно реагируя на съемку.

Затем площадку посещает самец Leo 76M по имени Маньчжур, а последними у фотоловушки отметились два котенка, ранее не известные специалистам "Земли леопарда". Любознательные детеныши изучили весь набор местных запахов, попозировали и удалились.

"Запечатлеть такое количество леопардов за один раз – большая редкость, – пояснил Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" имени Н.Н. Воронцова. – Нам удалось найти хорошую меточную точку, где звери постоянно оставляют свои следы. Отсюда хорошо просматривается долина, что удобно для хищников".

Дальневосточный леопард – одна из редчайших кошек планеты. В настоящее время эти хищники обитают только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке на территории Китая. Ядро популяции располагается под охраной российского национального парка "Земля леопарда".

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