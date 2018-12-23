Кадыров заявил, что не собирается становится президентом России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал, что не рассматривает возможность стать президентом России.
Фото : Открытые источники23 декабря 2018, 01:56
Политик отметил, что не намерен возглавлять государство или какое-либо федеральное министерство, потому что он "не такого уровня человек", сообщает RT.
"Хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона, республики", — пояснил глава Чечни.
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