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Президент Туркменистана спел с внуком на трех языках

Музыку для песен пишет внук президента – Керимгулы.

Фото : Открытые источники23 декабря 2018, 06:00

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сочинил песню и исполнил ее с внуком, передает ИА "Хроники Туркменистана".

21 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в предновогоднем банкете и вместе с внуком спел песню собственного сочинения на английском, немецком и туркменском языках.

Президент Бердымухамедов регулярно сочиняет свои песни и перепевает другие. Как сообщают госмедиа, музыку для песен пишет внук президента – Керимгулы.

Ранее дуэт исполнял рэп, перепевал Джастина Тимберлейка и другие патриотические песни. Кроме того, часто глава государства выступает сольно.


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