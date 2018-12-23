Астронавт NASA показал, как заново учится ходить
Фейстел опубликовал ролик после приземления космического аппарата "Союз МС-09".
Американский астронавт Дрю Фейстел опубликовал видео, на котором он буквально заново учится ходить на Земле после полета в космос, сообщает РИА Новости.
Welcome home #SoyuzMS09 ! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment...I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh— A.J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) 20 декабря 2018 г.
На кадрах видно, как Фейстел пытается пройти с закрытыми глазами по прямой линии, привыкая к земному притяжению.
"Добро пожаловать, "Союз МС-09". Вот так, с пятки на носок и с закрытыми глазами я ходил 5 октября после 197 дней на Международной космической станции. Надеюсь, только что вернувшиеся члены экипажа ("Союза". — Прим. ред.) чувствуют себя гораздо лучше, чем я тогда", — написал астронавт в Twitter.
Фейстел опубликовал ролик после приземления космического аппарата "Союз МС-09", который доставил с МКС на Землю российского астронавта Сергея Прокопьева, немца Александра Герста и американку Серину Ауньен-Ченселлор.
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