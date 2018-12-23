Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Астронавт NASA показал, как заново учится ходить

Фейстел опубликовал ролик после приземления космического аппарата "Союз МС-09".

Фото : Журнал "Все о Космосе"23 декабря 2018, 06:25

Американский астронавт Дрю Фейстел опубликовал видео, на котором он буквально заново учится ходить на Земле после полета в космос, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как Фейстел пытается пройти с закрытыми глазами по прямой линии, привыкая к земному притяжению.

"Добро пожаловать, "Союз МС-09". Вот так, с пятки на носок и с закрытыми глазами я ходил 5 октября после 197 дней на Международной космической станции. Надеюсь, только что вернувшиеся члены экипажа ("Союза". — Прим. ред.) чувствуют себя гораздо лучше, чем я тогда", — написал астронавт в Twitter.

Фейстел опубликовал ролик после приземления космического аппарата "Союз МС-09", который доставил с МКС на Землю российского астронавта Сергея Прокопьева, немца Александра Герста и американку Серину Ауньен-Ченселлор.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты