На Конора МакГрегора подали в суд

Боец UFC Майкл Кьеза подал в суд на МакГрегора из-за потерянного поединка.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор может лишиться всего гонорара за бой с чемпионом организации в легкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229, сообщает AllBoxing.ru.

По сообщению TMZ, боец UFC Майкл Кьеза подал в суд на МакГрегора из-за его нападения на автобус в апреле, который привел к травме американского бойца. Кьеза сообщил изданию, что UFC связывалась с ним и предлагала возможность заменить Макса Холлоуэя, который должен был драться в апреле с Нурмагомедовым. В ходе нападения МакГрегора Кьеза получил рассечение, был снят с турнира и потерял эту возможность.

"Мой иск подан из-за потерянного титульного поединка, - сообщил Кьеза. - Эта в буквальном смысле золотая возможность была отобрана МакГрегором".

В исковом заявлении Кьезы указано, что МакГрегор получил финансовую выгоду от преступной деятельности, поскольку апрельское нападение было использовано для рекламы его поединка на UFC 229. По одному из законов штата Нью-Йорк не позволяется получать финансовую выгоду от преступной деятельности. Таким образом, Кьеза требует лишить МакГрегора гонорара за бой на UFC 229 и рекламных доходов и передать ее всем пострадавшим от апрельского нападения.

Поединок Нурмагомедова и МакГрегора стал главным событием турнира UFC 229, который прошел 6 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Россиянин задушил ирландца в четвертом раунде, заставив того сдаться, и тем самым защитил титул.

После боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и напал на спарринг-партнера МакГрегора, что спровоцировало драку между командами спортсменов. В результате инцидента россиянин покинул октагон без пояса, а выплату гонорара в размере двух миллионов долларов "заморозили".

В настоящее время оба бойца ожидают решения от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Следующее заседание состоится в январе.

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