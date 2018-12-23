Карагандинскому стоматологу, в кресле которого погибли дети, вернули лицензию

Отцы погибших детей надеются, что виновные в трагедии понесут справедливое наказание.

В течение двух лет в стоматологических клиниках Караганды скончались двое детей после наркоза, введенного одним анестезиологом. Недавно стало известно, что женщина в разгар следствия решила вернуться к работе, сообщает Sputnik Казахстан.

Отцы детей, скончавшихся в стоматологиях Караганды, возмущены возвратом лицензии врачу-анестезиологу. Родители уверены, что трагедия с детьми произошла из-за халатности врача.

В 2016 году Магжан Омаров привез из Жезказгана в карагандинскую стоматологию 13-летнюю дочь Жансаю, страдающую ДЦП. Врачи пообещали, что смогут вылечить ее зубы за один день под наркозом.

Однако домой отец вернулся с мертвой дочерью. Эксперты пришли к заключению, что у девочки от наркоза произошел анафилактический шок. В случившемся мужчина винит врача-анестезиолога.

"Она убила двоих детей, а теперь государство возвращает ей лицензию? Я просто в шоке. Теперь она хочет опять заняться деятельностью и убить еще одного ребенка? Не представляю вообще, что происходит. Через несколько месяцев будет три года со дня смерти моей дочери. Почти три года эта врач, если ее можно так назвать, ходит совершенно спокойно и никаких мер не принимается, я не знаю в силу каких обстоятельств", — высказался Магжан Омаров.

Десятки судмедэкспертиз показали, что врач ввела препараты, которые были противопоказаны детям.

"Когда погибла моя дочь, я всех призывал лишить ее лицензии. Если бы они это сделали, то второго бы ребенка она не убила. А теперь государство вернуло ей лицензию, они, что преступников покрывают?— возмутился отец погибшей.

Он добавил, что вот уже три года не может добиться конкретных действий от полиции. Омаров писал несколько жалоб в генеральную прокуратуру, но получал в ответ только отписки. Каждое письмо спускали вниз по инстанциям и, в конечном счете, ответ приходил из районной прокуратуры или полиции.

"Описки, что якобы, ведется следствие, но до бесконечности этого же делать нельзя. Расследование ведет департамент полиции по области, до этого районные вели. Сменились шесть следователей. Мой адвокат около недели назад писал жалобу и в прокуратуру, и в департамент полиции, но они сидят молча. Мы никак не можем сдвинуть это дело с места. Эта врач опять на работу собирается выйти. Как так?" – недоумевает мужчина.

Прокуратура и полиция передают друг другу документы по делу как эстафетную палочку, добавил убитый горем отец. С его слов, прокуроры отправляли дело на доследование несколько раз, так как по какой-то причине не были удовлетворены результатами следствия.

Спустя два года после смерти Жансаи в Караганде вновь произошел смертельный случай во время стоматологической операции.

В феврале 2018 года под общим наркозом умер полуторогодовалый мальчик Семен Арзамасцев. Выяснилось, что анестезию в обоих случаях вводила один и тот же врач.

У Семена отказала дыхательная система через 11 минут после укола. Спустя 14 часов мальчик скончался в больнице.

"Мы смотрели видео из кабинета стоматолога. Через 11 минут после введения препарата, сын уже не дышал. Стоматолог сказал остановить операцию, она (анестезиолог) ответила, что у нее все под контролем, пусть продолжают. Потом через несколько минут у ребенка уже сердце остановилось, потому что мозг стал отказывать из-за отсутствия кислорода. Она ввела шесть уколов адреналина, и сердце снова забилось, но уже было поздно. Я, конечно, тоже в шоке от того, что она может вернуться на работу", — прокомментировал Анатолий Арзамасцев.

После гибели второго маленького пациента, врач добровольно отказалась от своей лицензии, но теперь решила ее вернуть. В госорганах не нашли законного способа отказать ей и выдали разрешение.

Суд по делу о смерти Семена начнется в начале 2019 года, рассказал отец ребенка. Сейчас дело находится в прокуратуре.

"По делу Магжана действительно никаких подвижек толком нет. Наше дело довели до прокуратуры, сейчас там его вычитывают. Не стали два дела объединять, потому что если первый случай пойдет в суде как основной, они боятся, что не смогут доказать, тогда наше дело автоматически развалится", — пояснил Анатолий Арзамасцев.

Эксперты Минздрава дали заключение, что у Семена Арзамасцева была передозировка наркозом — доза была превышена в четыре раза. Но в качестве доказательства оно по делу не проходит, документ просто приложили к делу.

"Как нам объяснили, следователь должен был сам инициировать эту экспертизу. Он этого не сделал и упустил момент. Экспертизу в итоге сделали другие врачи, они тоже подтвердили выводы Минздрава. Вот только теперь они пошли на попятную. Уже говорят, что хотят отказаться от результатов", — посетовал Анатолий.

Он утверждает, что проходящая по делу анестезиолог не раскаивается в содеянном. Со слов мужчины, медик наняла двух адвокатов для своей защиты.

Отцы погибших детей надеются, что виновные в трагедии понесут справедливое наказание.

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