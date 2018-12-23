Стали известны подробности смерти семьи от угарного газа в СКО

Четыре человека погибли прямо у гроба, пока хоронили соседа

В Северо-Казахстанской области четыре человека отравились угарным газом , еще одного мужчину госпитализировали в больницу, передает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как рассказали в департаменте ЧС Северо-Казахстанской области, трагедия произошла 21 декабря в селе Буденное. Местные жители обнаружили тела четверых погибших родственников: хозяйка дома, ее дочь и сын с женой. Кроме того, на месте трагедии обнаружили в бессознательном состоянии соседа - мужчину 66 года рождения. Сам хозяин дома накануне этой трагедии скончался от продолжительной болезни. В тот день в доме собрались родственники и близкие люди, чтобы проводить его в последний путь.

По словам замначальника управления контрольно - профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС СКО Игоря Балеева, причина смерти - отравление угарным газа из-за неисправности печного отопления. В настоящее время полицейские занимаются розыском других родственников, кто мог бы взять на себя заботы по захоронению четверых погибших и скончавшегося ранее от болезни мужчину.





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