Туман, метель и усиление ветра: прогноз погоды на 23 декабря

В воскресенье на севере, западе и юго-востоке Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтов местами пройдут осадки, на остальной территории погода без осадков.

Казахстанские синоптики рассказали о прогнозе погоды 23 декабря, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет"

В воскресенье на севере, западе и юго-востоке Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтов местами пройдут осадки, на остальной территории погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель и усиление ветра.

По прогнозам синоптиков, в Туркестанской области ночью местами ожидается гололед, местами туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман и низовая метель.

В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области местами гололед, в Кызылординской области на дорогах гололедица, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 17-27 метров в секунду.

Сильные морозы ожидаются на севере Алматинской области.

Погода в Алматы: -1°, ясно.

Погода в Астане: -20°, облачно.

Полный прогноз погоды на 23 декабря.

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