27-летний водитель погиб в массовом ДТП в Алматы

Двух человек с травмами доставили в больницу.

Массовое ДТП произошло по улице Момышулы в Алматы, вблизи завода "ХБК "Аксай", сообщает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, автомашина BMW 5 серии двигалась по Момышулы в южном направлении. Чуть не доезжая завода, водитель не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Hyundai i30. После этого BMW развернуло и выкинуло обратно на полосу, по которой автомобиль следовал изначально.

От удара Hyundai развернуло поперек дороги, и в нее врезалась автомашина Renault Logan. После этого Renault залетел на бордюр и врезался в дорожной знак.

Также в северном направлении двигалась LADA Granta охранного агентства "Кузет". Осколками разбитых автомашин была повреждена и LADA.

В результате ДТП 27-летний водитель BMW скончался до приезда скорой помощи. Пассажира BMW в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Кроме того, серьезно пострадал и водитель Hyundai, его также госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, криминалисты и дознаватели для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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