Двое охранников пострадали в ДТП в Шымкенте

Гололед и большая скорость стали причиной аварии.

В Шымкенте в ДТП пострадали сотрудники охранной фирмы, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

22 декабря в Шымкенте около девяти часов вечера произошло ДТП по проспекту Момышулы. Легковой автомобиль, принадлежавший охранной фирме, ехал по вызову.

По словам очевидцев, скорость у машины была приличной. В какой-то момент автомобиль пошел на обгон пассажирской "ГАЗели", но гололед и большая скорость стали причиной заноса. Водитель не справился с управлением и машину занесло. Она влетела в дерево и зацепила бампер маршрутки. К этому времени она ехала уже без пассажиров.

Двое охранников сильно пострадали в результате аварии. Их госпитализировали в БСМП.

Дознаватели устанавливают хронику происшествия.

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