Анита Цой призналась, что "убила мать своими руками"

Мы насильно пичкали ее таблетками, клали эти лекарства под язык, держали рот закрытым, пока она не съедала его - певица.

Певица Анита Цой призналась, что ее мама несколько раз лечилась в психиатрической клинике. В тяжелом состоянии матери Цой винит себя, передает РЕН ТВ.

По словам Цой, ее отец ушел из семьи, когда ей был всего год. Певица призналась, что отец хотел мальчика, но рождение дочери его расстроило. Матери певицы пришлось много работать в исследовательском институте, чтобы обеспечить семью, передает StarHit.

Однажды мать Цой заинтересовалась работами ученого Андрея Сахарова, которого объявили "врагом народа", однако женщина не стала отрекаться от кумира и раскритиковала власть. За это ее отправили на принудительное лечение в психлечебницу.

"Я увидела изрядно постаревшую женщину с серого цвета лицом, в которой не узнала свою маму. Человека с потухшими глазами, который не мог сидеть, не мог говорить — привезли овоща. Это была не моя мама вообще", — рассказала Цой.

Она отметила, что мать сопротивлялась и не хотела принимать необходимые медикаменты, но врачи требовали продолжать курс лечения. Мать певицы продолжала ездить к академику для поддержки, после чего ее несколько раз клали в больницу. Позже Сахарова оправдали, тогда вся семья Аниты Цой осознала свою ошибку.

"Мы насильно пичкали ее таблетками, клали эти лекарства под язык, держали рот закрытым, пока она не съедала его. Мать лежала на диване как овощ, а у нее текли крокодильи слезы. Мы убивали ее своими собственными руками, все ее здоровье, пытаясь вылечить, потому что верили тому, что говорят по телевизору. А она все это время хотела до нас достучаться, сказать, что она нормальная", — призналась певица.

После долгой реабилитации мать певицы так и не может доверять врачам, считая их врагами. Цой пообещала матери, что больше в ее жизни не будет врачей, однако ситуация усугубляется тем, что матери певицы уже 80 лет.

"Как мне быть, я не представляю. Потому что для нее все врачи — враги, она не может рядом с ними находиться. Мне потребовалось много лет, чтобы она начала мне доверять", — призналась Анита.

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