Обязательный соперник Головкина защитил пояс "временного" чемпиона WBC в среднем весе

Джермалл Чарло победил Матвея Коробова.

Джермалл Чарло защитил титул "временного" чемпиона WBC в среднем весе, победив россиянина Матвея Коробова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Поединок прошел в Бруклине (США) и завершился судейским решением в пользу американца - 119:108, 116:112, 116:112.

Отметим, что изначально соперником американца должен был стать его соотечественник Вилли Монро-младший (23-3, 6 КО), но тот провалил допинг-тест, и WBC снял его с поединка.

В андеркарте этого вечера бокса брат-близнец Джермалла - Джермелл Чарлоочень спорным решением судей уступил своему соотечественнику Тони Харрисону и потерял титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Напомним, что в октябре WBC обязал Джермалла Чарло встретиться с первым номером рейтинга Геннадием Головкиным. При этом американец готов отступить и подождать, если казахстанец захочет провести третий бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (50-1-2, 34 КО), который 15 сентября отобрал у GGG титулы WBC и WBA (Super) после победы решением большинства судей в повторном поединке.

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