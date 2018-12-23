Акан Сатаев рассказал, как будет отмечать Новый год
Сатаев отметил, что в настоящее время работает над биографической картиной о боксере, олимпийском чемпионе Серике Сапиеве.
Фото : Kaznews.kz23 декабря 2018, 11:45
Казахстанский режиссер Акан Сатаев с нетерпением ждет новогодних праздников, чтобы провести это время с родными и близкими, сообщает Sputnik Казахстан.
"На Новый год я с семьей выезжаю на отдых, потому что последние два года мы очень интенсивно работали, а сейчас появился коридор, и я хочу провести это время с семьей", — рассказал режиссер.
Также Сатаев отметил, что в настоящее время работает над биографической картиной о боксере, олимпийском чемпионе Серике Сапиеве, который в настоящее время является депутатом мажилиса Казахстана.
Кроме того, режиссер раскрыл некоторые подробности фильма "Томирис", премьера которого запланирована на май 2019 года.
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