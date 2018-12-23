Семья фотографировалась на каждое Рождество с 1900 по 1942 год

На протяжении 42 лет пара позировала перед елкой, создавая элегантную визуальную историю с длинной перспективой.

Эти стереоскопические праздничные фотографии семейной пары из Берлина — Рихарда и Анны Вагнер — делались на каждое Рождество, начиная с первого года их брака в 1900 году и до 1942 года. Вагнеры отправляли эти фотографии своим друзьям в качестве рождественской открытки с поздравлениями, сообщает Bigpicture.ru.

Сейчас эти самодельные семейные открытки представляют собой невероятную ретроспективу и наводят на размышления о скоротечности времени. На снимках видны не только объяснимые физические изменения этих двух людей, но и эволюция быта и технологий. Предлагаем вам посмотреть несколько рождественских снимков из архива Вагнеров. Возможно, и в вашей семье возникнет новая рождественская или новогодняя традиция.

На протяжении 42 лет пара позировала перед елкой, создавая элегантную визуальную историю с длинной перспективой.

Годы сменяли один другой, и на фотографиях видны признаки перемен: в 1915 году карта на фоне указывает на идущую войну, пальто на фотографии 1917 года говорит о дефиците угля для отопления во время зимы, а наличие электрического пылесоса в 1927 году является признаком того, что пара провела в свой дом электричество.

Их последняя совместная фотография датирована 1942 годом. Анна умерла три года спустя, а Рихард скончался незадолго до Рождества в 1950 году.

Память об их любви живет в этой масштабной серии снимков, найденных на чердаке в восточной части Берлина и опубликованных через полвека после того, как Вагнеры в последний раз сфотографировались на Рождество.

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