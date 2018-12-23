Боснийский футболист Граховац возвращается в "Астану"

Граxовац в феврале текущего года был отдан хорватской "Риеке" до конца декабря 2018 года.

Боснийский полузащитник "Астаны", выступающий на правах аренды за хорватскую "Риеку", возвращается в столичную команду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

"Представитель Боснии и Герцеговины Срджан Граховац закончил аренду в "Риеке" и вернется в "Астану". Он долго был в недовольстве тренера, и теперь он возвращается в "Астану", где хочет набрать форму", - говорится в сообщении.

Напомним, что Граxовац в феврале текущего года был отдан хорватской "Риеке" до конца декабря 2018 года.

26-летний Срджан Граховац – игрок национальной сборной Боснии и Герцеговины, в чемпионате Казахстана в составе "Астаны" провел 26 матчей и забил 8 мячей.

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