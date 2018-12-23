Костанайских чиновников осудили на 8,5 лет за покушение на взятку

Приговор не вступил в законную силу.

Вынесен приговор по делу о покушении на получение взятки в 30 миллионов тенге. В совершении коррупционного преступления обвинялись сотрудники городского и областного акиматов, работавшие в отделах строительства и контроля за ним, передает Zakon.kz со ссылкой на "Алау".

Специализированный уголовный суд Костанайской области рассматривал дело двух чиновников. Жаслан Куланбаев работал главным специалистом инспекции управления архитектурно-строительного госконтроля акимата Костанайской области. Булат Жунусов заведовал сектором госзакупок и юридического обеспечения отдела строительства акимата Костаная. Оба они были арестованы по подозрению в совершении коррупционного преступления.

"Особая опасность получения взятки заключается в том, что лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, либо приравненные к ним лица, используют свое служебное положение, превращают занимаемую ими должность, и имеющиеся у них возможности, в предмет купли-продажи", — сообщил государственный обвинитель Сырым Жусупов.

Куланбаев обвинялся в мошенничестве, в подстрекательстве к даче взятки, и в том, что в сговоре с Жунусовым покушался на получение взятки в 60 миллионов тенге, за оказанную помощь в обеспечении победы ТОО "РайСтрой" в конкурсе государственных закупок по строительству двух домов в костанайском микрорайоне "Юбилейный". Предприятие признали поставщиком строительных услуг по наименьшей цене, ему были выделены деньги, по 900 с лишним тысяч тенге на рытье котлованов под фундамент будущих домов. Следующее финансирование и проведение работ планировалось на 2019 год. Затем средства собирались выдать раньше, потом это решение отменялось. Фирма не получила ожидаемого дохода, и представители ее руководителя Гвоздева, регулярно встречались с Куланбаевым, для решения вопроса о выделении средств.

Суд приговорил обоих 8 годам и 5 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительном учреждении минимальной безопасности, а также с пожизненным лишением права занимать определенные должности. Приговор не вступил в законную силу.

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