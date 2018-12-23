В Грузии выросло число людей, которым спишут долги по кредитам

В список попали должники десяти банков, а также разных микрофинансовых организаций, онлайн-банков и коллекторских компаний.

Количество граждан Грузии, которым спишут долги в банках и микрофинансовых организациях, увечилось почти до 605 тысяч, пишет Sputnik Грузия.

Они набрали более 1,3 миллиона кредитов на общую сумму более 3,9 миллиарда лари (около 1,5 миллиарда долларов).

Для того чтобы узнать, затронет ли эта инициатива правительства Грузии того или иного гражданина Грузии, нужно зайти на сайт vali.ge. Если человек, пройдя необходимые этапы на сайте, найдет в этом списке себя, указанный там долг будет списан по 31 декабря.

В список попали должники десяти банков, а также разных микрофинансовых организаций, онлайн-банков и коллекторских компаний.

Правительство пообещало списать долги граждан, попавших в "черный список", еще в середине ноября. В этот список вносят граждан, которые не выплачивают своевременно проценты по кредитам или полностью их игнорируют. В таких случаях накладываются большие штрафы, и общая задолженность растет. Гражданам из "черного списка" ни один банк в стране больше не дает кредит.

Оплату этих долгов возьмет на себя "Карту банк", основателем которого является лидер правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили.

Долги будут списывать тем, кто взял кредит минимум за год до его предстоящего обнуления, ни разу не платил проценты и если основная сумма кредита без процентов и штрафов не превышала 2 тысячи лари (более 751,1 доллара).

Ранее правительство Грузии приняло решение аннулировать банковские долги более 600 тысяч граждан страны, которые находятся в "черном списке" из-за задолженностей,

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