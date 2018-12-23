Парашютисты рисуют картины, паря в воздухе

За короткое время полета, в котором нужно быть невероятно собранным, смельчаки умудряются еще и творить шедевры.

В сети опубликовано видео, на кадрах которого парашютисты во время прыжка с парашютом рисуют картины, передает Sputnik Казахстан.

За короткое время полета, в котором нужно быть невероятно собранным, смельчаки умудряются еще и творить шедевры.

Ветер, холодный воздух, стремительная скорость падения — не помеха вдохновению. Адреналин в крови, судя по всему, только добавляет креатива.

Написанными при необычных обстоятельствах творениями художников-парашютистов вы можете полюбоваться, посмотрев это видео.







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