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Казахстанец занял третье место в популярном российском шоу

Александр Ли поработал со многими отечественными звездами эстрады в качестве хореографа – постановщика.

Фото : Соцсети23 декабря 2018, 14:35

Алматинец Александр Ли занял третье место в популярном российском шоу "Танцы" на ТНТ, передает Sputnik Казахстан.

Финал пятого сезона танцевального конкурса прошел в субботу, 22 декабря. Имя самого лучшего танцора назвали после четырех месяцев репетиции и выступлений.

Главную награду пятого сезона забрал 21-летний россиянин Алексей Летучий. Ему вручили приз в размере трех миллионов рублей (около 15 миллионов тенге).

Второе место заняла 25-летняя израильтянка Юваль Ламай, известная под псевдонимом Юви. Девушка родилась в Тель-Авиве, танцами увлекается с 12 лет. После школы девушка отслужила в армии, после чего стала профессиональным хореографом.

Казахстанец занял третье место. По итогам конкурса алматинец признался, что проект позволил не только показать свой талант, но и обрести новых друзей.

Саше Ли 26 лет. Он является выпускником Казахской национальной академии искусств имени Жургенова. Начал танцевать с 13 лет с хип-хопа, C-Walk и верхнего брейка, чтобы "круто выглядеть на дискотеке". Сейчас любимым направлением является контемпорари.

Ли выступает в составе танцевальной команды YinYang Crew, также является участником казахстанского шоу "Биле, Казахстан!", он выступал на танцевальном фестивале "Мирабилия" в Италии, в различных корейских конкурсах K-pop. Александр поработал со многими отечественными звездами эстрады в качестве хореографа – постановщика.

Александр Ли — не первый казахстанец, участвующий в международном шоу. В третьем сезоне "Танцы на ТНТ" два года назад победил Дмитрий Щебет из Риддера (Восточно-Казахстанская область).


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