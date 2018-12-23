Богатейшие люди мира за 2018 год потеряли полтриллиона долларов

Самый богатый человек Саудовской Аравии, принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, потерял почти $3,4 млрд.

Уходящий год был крайне неудачным для мировой экономики из-за торговых войн, санкционного противостояния и политической нестабильности. По информации аналитиков американского агентства Bloomberg, совокупное состояние богатейших людей мира в 2018 году сократилось на 511 млрд долларов, передает Obozrevatel.com.

Отмечается, что основатель Amazon Джефф Безос, который в этом году получил наибольший доход, потерял $53 млрд. К концу года его капитал составил $115 млрд.

Такие показатели Безоса выглядят успешными по сравнению с положением основателя Facebook Марка Цукерберга. С января у него был зафиксирован самый большой убыток. Из-за кризисов, которые переживала компания, он потерял за год $23 млрд. Общий капитал Цукерберга в декабре оценили в $49,7 млрд.

Американские миллиардеры, их в списке Bloomberg 173, потеряли от начала 2018 года около 5,9% от общего капитала. Общее состояние самых богатых американцев издание оценило в $1,9 трлн долларов.

Кроме того, в этом году проблемы были и в азиатских предпринимателей (их в рейтинге 128). Общие их потери за 2018 год, по данным агентства, составляют $144 млрд.

Самый богатый человек Саудовской Аравии, принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, потерял почти $3,4 млрд. С 2014 года его финансовое состояние уменьшился до $14,4 млрд.

Также потери понесли большинство европейских миллиардеров - от основателя Zara Амансио Ортеги до экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

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