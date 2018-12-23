Контрразведка США считает Китай опаснее России

За последние месяцы Минюст США предъявил обвинения в адрес 20 юридических и физических лиц из Китая.

Китай представляет значительно большую угрозу национальной безопасности и интересам США, чем Россия. Об этом сообщил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина, сообщает "Главред".

"Это не только вопрос того, что происходит внутри США. Китай является угрозой с точки зрения безопасности экономики, с точки зрения военных отношений и на глобальном уровне. Достаточно взглянуть на стратегическую цель Китая, а именно - стать глобальной сверхдержавой в геополитическом, военном и экономическом смыслах. Они используют все доступные методы для достижения этой цели. Это глобальная проблема, а не только проблема США", - сказал в интервью BBC директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина.

Глава контрразведки США уверяет, что риск со стороны России "меркнет по сравнению с угрозой со стороны Китая".

По словам Иванины, за последние месяцы Минюст США предъявил обвинения в адрес 20 юридических и физических лиц из Китая. Шпионы из этой страны действуют во многих учреждения США.

"Мы предоставляем ежегодно гранты для около 350 000 китайских студентов. Это прекрасная возможность для китайских спецслужб использовать этих студентов для похищения технологий и разработок", - отметил он, добавив, что такая же угроза наблюдается в Великобритании и других странах.

Иванина предостерег компании, которые ведут бизнес в Китае об угрозе со стороны правительства этой страны.

Напомним, ранее в контрразведке США посоветовали болельщикам на ЧМ-2018 беречь гаджеты от российских хакеров.

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