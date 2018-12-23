Девушка упала в шахту лифта в Атырау

На момент несчастного случая в лифте находилось четверо пассажиров.

В Атырау в шахту лифта упала 22-летняя девушка. Она находится в нейротравматологическом отделении областной больницы, ее состояние стабильное, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По информации ДЧС Атырауской области, вызов о том, что в шахту лифта 9-этажного дома, расположенного в мкр. Авангард, 2, дом 11б, поступил 23 декабря в 06.05.

- На место выехала бригада спасателей. По приезду выяснилось, что девушка 1996 года рождения упала в шахту лифта. Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение областной больницы, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время состояние 22-летней местной жительницы стабильное.

- Пациентка находится на стационарном лечении в нейротравматологическом отделении Атырауской областной больницы с диагнозом закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом мыщелка левого плеча. Имеются обширные ссадины и кровоподтеки спины, поясницы и левого бедра, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

По словам начальника городского отдела жилищной инспекции Кайрата Хабиева, на момент несчастного случая в лифте находилось четверо пассажиров.

- Мы проверили состояние лифта, подъемник не имеет повреждений, он абсолютно исправен. После аварийной остановки лифта между пятым и четвертым этажами вместо того, чтобы вызвать аварийную службу, девушка попыталась самостоятельно выбраться из лифта и провалилась в шахту. Вслед за ней самостоятельно в шахту лифта спустился молодой человек. В результате спасательной операции из лифта были извлечены двое пассажиров, из шахты лифта извлекли еще двоих человек. Сотрудники аварийной службы прибыли на место происшествия в 06.12. В настоящее время выясняются причины аварийной остановки лифта, - рассказал Кайрат Хабиев.

Акимат города Атырау и департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области настоятельно советует при остановке лифта не пытаться самостоятельно выбраться, а дождаться приезда аварийной службы, номер телефона которой всегда указан на дверях лифта.

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