Румыния и Болгария могут присоединиться к Шенгену

За последние семь лет это уже пятая резолюция Европарламента с рекомендациями о принятии Румынии и Болгарии.

Накануне Европейский парламент одобрил присоединение к Шенгену Румынии и Болгарии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Решение парламентариев было, практически, единогласным. За принятие резолюции проголосовали 514 депутатов, против – 107.

Стоит отметить, что путь государств в шенгенское пространство был довольно долгим. За последние семь лет это уже пятая резолюция Европарламента с рекомендациями о принятии Румынии и Болгарии. Но и она не обошлась без трудностей. Делегаты от Голландии высказали, все-таки, недоверие относительно Румынии – их смущали коррупционные скандалы, которые последние годы сотрясают не только криминальные сводки, но и местный парламент. Репутация же Болгарии вопросов не вызвала.

"Для простых обывателей Шенген очень удобен в вопросе туризма и прохождения границы. В принципе, болгары уже давно, что называется, свободно перемещаются по Европе, но сейчас весь этот приграничный документооборот будет сведен к минимуму. Что касается более существенных вещей, на изменение цен Шенген, думаю, не повлияет – по крайней мере – сразу. С 2007 года Болгария в ЕС и товары перемещаются без налогов. Цены на недвижимость несколько подрастут, особенно, если будет сохранен порядок выдачи многократных виз на длительный срок. Кроме того, уже сейчас значительно выросло число желающих инвестировать в страну. Плюсы, думаю, очевидны", - отметил руководитель представительства Европейской комиссии в Болгарии Огнян Златев.

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