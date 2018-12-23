Французские ученые нашли способ победить клетки ВИЧ

В своем исследовании ученые установили конкретные подвиды CD4 клеток, наиболее подверженных инфицированию.

Французские ученые из Института Пастера обнаружили способ уничтожения зараженных ВИЧ клеток с помощью ингибиторов метаболической активности, сообщает РИА Новости.

Как отмечается в пресс-релизе, на сегодняшний момент лечение ВИЧ-инфекции предполагает пожизненную терапию в связи с тем, что антиретровирусное лечение лишь блокирует инфекцию, но не может уничтожить вирус, который в неактивной форме сохраняется в так называемых "резервуарах".

Такими резервуарами становятся по большей части клетки CD4+-Т-лимфоцитов. Как выяснили ученые, причиной распространения вируса является метаболическая активность этих клеток, а именно: потребление ими глюкозы. Поэтому "благодаря использованию ингибиторов метаболической активности, ученым удалось уничтожить инфицированные клетки ex vivo (в изолированных клетках вне организма - ред.)".

В своем исследовании, опубликованном в журнале "Cell Metabolism" ученые также установили конкретные подвиды CD4 клеток, наиболее подверженных инфицированию.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы - CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.

Первые случаи этого заболевания были выявлены в конце 1970-х годов на территории Швеции, Америки, Танзании и Гаити. Термин "СПИД" (синдром приобретенного иммунодефицита) был введен медиками в 1981 году. Спустя два года французский врач Люк Монтанье со своими коллегами смогли доказать существование ВИЧ-инфекции.

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