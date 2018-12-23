Кадровые перестановки за неделю в Казахстане

Кадровые перестановки коснулись судейского корпуса и совета директоров КТЖ.

На минувшей неделе в Казахстане произошел ряд кадровых перестановок, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании сената парламента депутаты освободили от должностей ряд судей Верховного суда РК в связи с назначением на другие должности и выходом в отставку.

"На ваше внимание выносится рассмотрение представления Президента РК об освобождении Ержана Кокеновича Даулиева и Ербола Мухажановича Рахимбекова с занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Указом Президента РК Рахимбеков назначен председателем городского Шымкентского суда. В связи с тем, что Даулиев и Рахимбеков переходят на другую работу, а Даулета Даулетовича Нуралина в связи с отставкой прошу поддержать представление главы государства об освобождении от занимаемых должностей", - сказал председатель Высшего судебного совета РК Талгат Донаков.

Как отметил спикер сената Касым-Жомарт Токаев, комитет палаты по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, предварительно обсудив представление Президента РК, и представил свое заключение по освобождению от должностей судей Верховного суда.

Решение Сената озвучил депутат и глава этого комитета Георгий Ким.

"Наш комитет, рассмотрев представление Президента РК, пришел к выводу, что данный вопрос не противоречит Конституции РК и законодательству, поэтому поддерживает представление насчет судьей Верховного суда Даулиева и Рахимбекова в связи с переходом на другую работу, Нуралина - в связи с отставкой. Прошу поддержать", - отметил он.

Депутаты единогласно поддержали представление главы государства по всем трем кандидатурам.

Аскар Мамин покинул пост председателя совета директоров НК "Қазақстан Темiр Жолы". На эту должность избран Кристиан Кун.

Решение об изменении состава совета директоров принято единственным акционером компании НК "Самрук-Казына" 14 декабря 2018 года.

Отметим, что Андрей Кравченко избран представителем интересов "Самрук-Казыны". Таким образом, теперь в состав совета директоров "Қазақстан Темiр Жолы" входят: Кристиан Кун, Ернар Жанадил, Тито Сыздыков, Серик Святов, Алмасадам Саткалиев, Сауат Мынбаев, Андрей Кравченко и Нуржан Байдаулетов.

Кун Кристиан родился 1 июля 1965 года.

Образование: Высшее

Научные звания, степени, деятельность: Кандидат технических наук

Трудовой стаж: Научный сотрудник Института транспортировки, строительства ЖД и операционной деятельности, Доктор наук Университета Ганновера (02.1992-02.1996);

· Руководитель проекта, глава отдела по грузовым перевозкам (03.1996-12.1999);

· Connex (Veolia group), (03.1996-10.2005);

· Управляющий Директор Connex Cargo Logistics (CCL) (11.2000-10.2005);

· Управляющий Директор IGB и член Правления NEB, Industriebahn-Gesellschaft Berlin GmbH (IGB) и Niederbarnimer Eisenbahn AG (NEB) (08.1998-02.2005);

· Начальник подразделения сталелитейной и угольной промышленности, Stinnes Freight Logistics/Railion Deutschland AG (11.2005-2.2009);

· Управляющий Директор Martrade Holding und Management GmbH, Независимый Директор Martrade Group и Tata Martrade International Logistics Ltd (TMILL), Колката, Индия (04.2009-01.2015);

· Заместитель Председателя Правления Производства DB Schenker Rail, Управляющий Директор по производству DB Schenker Rail GmbH, Независимый Директор BLS Cargo AG (Берн), NordCargo srl (Милан), DB Schenker Rail Scandinavia A/S (Копенгаген) и XRail SA (Брюссель) (01.2010-05.2011);

· Член Совета Управления Производством, Управляющий Директор Deutsche Bahn AG (11.2005-02.2009, 01.2010-05.2011);

· Независимый консультанта в сфере ЖД и логистики (06.2011-09.2015);

· Управляющий директор RheinCargo GmbH & Co KG (10.2015-12.2018);

· Председатель совета директоров НК "Қазақстан Темiр Жолы" (с 14.12.2018)

Прочие должности:

· Независимый директор, член Совета директоров Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (с 01.08.2014)

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