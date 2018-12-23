Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полицейские ЗКО задержали подозреваемого в тройном убийстве

Чтобы скрыть убийство, преступник поджог тела.

Фото : Открытые источники23 декабря 2018, 16:56

После тушения пожара в частном доме в Западно-Казахстанской области были обнаружены тела трех человек, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По словам начальника отдела полиции Теректинского района Нуралана Дуйсенгалиева, несчастный случай произошел в селе Федоровке 21 декабря. Около 23 часов поступила информация о возгорании в частном доме по адресу: улица Межколхозная, 2/2. На месте тушения пожара были обнаружены тела трех человек: двух женщин и одного мужчины.

По горячим следам 22 декабря в 3 часа ночи был задержан 45-летний мужчина. По факту преступления начато досудебное производство по статье 99 части 2 УК РК (убийство двух и более человек). По словам сельских жителей, задержанный мужчина проживал в этом доме. Он жил с хозяйкой дома в гражданском браке. Он подозревается в убийстве трех человек и поджоге.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты