Полицейские ЗКО задержали подозреваемого в тройном убийстве

Чтобы скрыть убийство, преступник поджог тела.

После тушения пожара в частном доме в Западно-Казахстанской области были обнаружены тела трех человек, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По словам начальника отдела полиции Теректинского района Нуралана Дуйсенгалиева, несчастный случай произошел в селе Федоровке 21 декабря. Около 23 часов поступила информация о возгорании в частном доме по адресу: улица Межколхозная, 2/2. На месте тушения пожара были обнаружены тела трех человек: двух женщин и одного мужчины.

По горячим следам 22 декабря в 3 часа ночи был задержан 45-летний мужчина. По факту преступления начато досудебное производство по статье 99 части 2 УК РК (убийство двух и более человек). По словам сельских жителей, задержанный мужчина проживал в этом доме. Он жил с хозяйкой дома в гражданском браке. Он подозревается в убийстве трех человек и поджоге.

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