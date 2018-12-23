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В Сеть попали кадры цунами, убившего участников группы Seventeen и зрителей

Группа все еще ищет четырех членов своей команды.

Фото : Twitter23 декабря 2018, 17:30

В Интернете появилось видео с концерта поп-группы Seventeen, проходившего в городе Танджунг-Лесунг. На запечатленных кадрах волна цунами сметает концертную площадку, застав врасплох музыкантов, сообщает Zakon.kz.

Цунами в Индонезии, в результате которого погибли 168 человек, обрушилось на пляж, где выступала местная музыкальная группа Seventeen, один участник группы погиб, несколько пропали без вести, сообщает издание Jakarta Post.

По данным издания, Seventeen из-за стихии погиб басист, а также гастрольный менеджер коллектива. Отмечается, что группа все еще ищет четырех членов своей команды, включая гитариста, ударника, жену вокалиста и еще одного участника коллектива, которые пропали без вести.


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