Скульптуру Димашу Кудайбергену установили в Кокшетау

Создателем необычной скульптуры стал известный кокшетауский художник и скульптор Манарбек Бурмаганов.

Скульптура казахстанского певца Димаша Кудайбергена в окружении лебедей украсила ледовый городок Кокшетау, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Создателем необычной скульптуры, вызвавшей у горожан самые восторженные отклики, стал известный кокшетауский художник и скульптор Манарбек Бурмаганов.

"Вдохновившись творчеством певца, особенно его исполнением песни "Любовь уставших лебедей" в России, Манарбек Бурмаганов решил создать подобную скульптуру в Кокшетау. Идея нашла поддержку на местном уровне. Скажу, что Манарбек постоянный участник международных конкурсов, в прошлом году работал по приглашению в России, несколько раз делал скульптуры в Алматы", - поделился с Казинформом председатель областного филиала Союза художников города Кокшетау Юрий Попов.

Не так давно Димаш исполнил песню "Любовь уставших лебедей" под аккомпанемент ее автора, народного артиста России, композитора Игоря Крутого в программе "Центральное телевидение" на телеканале "НТВ". Игорь Крутой заявил, что "Димаш завоюет российскую публику".

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