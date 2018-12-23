Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Скульптуру Димашу Кудайбергену установили в Кокшетау

Создателем необычной скульптуры стал известный кокшетауский художник и скульптор Манарбек Бурмаганов.

Фото : inform.kz23 декабря 2018, 17:47

Скульптура казахстанского певца Димаша Кудайбергена в окружении лебедей украсила ледовый городок Кокшетау, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Создателем необычной скульптуры, вызвавшей у горожан самые восторженные отклики, стал известный кокшетауский художник и скульптор Манарбек Бурмаганов.

"Вдохновившись творчеством певца, особенно его исполнением песни "Любовь уставших лебедей" в России, Манарбек Бурмаганов решил создать подобную скульптуру в Кокшетау. Идея нашла поддержку на местном уровне. Скажу, что Манарбек постоянный участник международных конкурсов, в прошлом году работал по приглашению в России, несколько раз делал скульптуры в Алматы", - поделился с Казинформом председатель областного филиала Союза художников города Кокшетау Юрий Попов.

Не так давно Димаш исполнил песню "Любовь уставших лебедей" под аккомпанемент ее автора, народного артиста России, композитора Игоря Крутого в программе "Центральное телевидение" на телеканале "НТВ". Игорь Крутой заявил, что "Димаш завоюет российскую публику".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты