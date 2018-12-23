Казахстанские спасатели за сутки вызволили 11 пассажиров с замерзших трасс

В медицинской помощи никто не нуждался.

11 человек спасли на дорогах Карагандинской и Алматинской областей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД РК Нурсултана Нурахметова.

Так, 22 декабря в Жанаркинском районе Карагандинской области на 679 км автодороги "Кызылорда-Павлодар", в 30 км от села Актубек силами трассового медико-спасательного пункта КЧС из технического неисправного пассажирского автобуса марки "Mercedes", следовавшего по маршруту "Кызылорда-Астана" спасено семь пассажиров, которых доставили в село Актубек. В медицинской помощи не нуждались. Всего в автобусе находились 12 пассажиров, пятеро из них самостоятельно убыли на попутном автотранспорте.

В тот же день, в Алакольском районе Алматинской области на 110 км автодороги "Ушарал-Достык", в 60 км от села Акши силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области в составе 7 спасателей и 1 единицы техники из застрявших в снежном заносе четырёх грузовых автомобилей эвакуировано 4 человека в село Акши. В медицинской помощи не нуждались.

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