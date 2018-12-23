Марафон Astana Winter состоялся при минус 25

Принять участие в воскресном марафоне отважились более 1,6 тыс. человек.

Более 1,6 тыс. бегунов вышли на зимний старт в Триатлон парке, доказав, что пределов человеческим возможностям практически нет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На дворе стоял трескучий мороз (столбик термометра опустился до -25 градусов), а профессиональные спортсмены и физкультурники разминались перед забегом, пританцовывая под энергичную музыку, доносившуюся из динамиков.

Принять участие в воскресном марафоне II Astana winter marathon отважились более 1,6 тыс. человек в Астане, еще триста в других городах Казахстана, а также России и Украины. Самому юному скороходу 12 лет, самому опытному – 74 года.

Сильнейшие определялись в зависимости от подготовленности и выносливости на трех дистанциях: 5, 10 и 21 километров. Классический марафон на 42 километра был отменен – согласно международным правилам, при таком морозе эта дистанция в целях безопасности спортсменов переносится на более благоприятное время.

Девиз Astana Winter Marathon - "За пределами возможного" - предельно четко и емко характеризует участников забега: здесь важна не только общефизическая подготовка, умение распределить силы, но и выносливость, умение превозмочь себя.

Образцом запредельной силы воли и выносливости является казахстанский марафонец Марат Жыланбаев – единственный человек, в одиночку пробежавший крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки. Он и явился идейным вдохновителем и спортивным консультантом состязаний.

"Несмотря на суровые климатические условия люди вышли на дистанцию не только в Астане, но и в Актобе, Атырау, Павлодаре, Екибастузе, Уральске. Хочу сказать: не впадайте в зимнюю спячку! Зимой надо выходить на улицу, кататься на санках, на лыжах и бегать!" - говорит Марат Жыланбаев.

Забег на 5-километровую дистанцию выиграли Серик Исмаилов и Адель Шахайдар, в 10-километровке победу праздновали Мирас Жетибаев и Зарина Ментаева, на самом престижном забеге мини-марафоне на 21 километр не было равных Базарбаю Дауталиеву и Татьяне Миргородской.

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