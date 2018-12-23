"Сарыарка" всухую разгромила ЦСК ВВС
Итог матча - 5:0.
Фото : volga.news23 декабря 2018, 19:44
В матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде "Сарыарка" сыграла с самарским ЦСК ВВС, сообщает Sports.kz.
Максим Кицын (дубль), Айрат Зиазов, Константин Соколов и Кирилл Тамбиев пять раз поразили ворота гостей. Рейзвих отстоял "на ноль".
28 декабря в Усть-каменогорске карагандинская "Сарыарка" сыграет с "Торпедо".
"Сарыарка" — ЦСК ВВС 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
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