Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полицейские не останавливают скорую безосновательно - В МВД прокомментировали видео

В МВД обещают разобраться в ситуации и просят воздержаться от поспешных выводов.

Фото : Instagram23 декабря 2018, 20:00

В соцсетях распространяется видео, где автомобиль сотрудников полиции стоит на трассе рядом с каретой скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

В сопровождающем тексте говорится, что сотрудники полиции остановили скорую, ехавшую в город с больным пациентом. На кадрах виден и пациент под капельницей.

В МВД обещают разобраться в ситуации и просят воздержаться от поспешных выводов.

"Событие на видео, где сотрудники полиции остановили карету скорой помощи, имело место 22 декабря этого года на территории Атырауской области.

В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование. Граждан попрошу дождаться результатов разбирательства, не делать поспешных выводов и не спешить осуждать полицейских на основании полуминутного ролика. Главное предназначение полиции – охрана жизни казахстанцев. Полицейские безосновательно не останавливают скорую, - говорится в заявлении директора департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев."

К примеру, если неотложка передвигается без включенных спецсигналов, нарушая при этом ПДД, полицейские просто обязаны остановить и выяснить обстоятельства этого. Делается это в целях безопасности находящихся людей в её салоне, в том числе пациентов. В критических ситуациях принимают меры для безопасного доставления пациента в медицинское учреждение, откладывая все бумажные формальности на потом.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты