Полицейские не останавливают скорую безосновательно - В МВД прокомментировали видео

В МВД обещают разобраться в ситуации и просят воздержаться от поспешных выводов.

В соцсетях распространяется видео, где автомобиль сотрудников полиции стоит на трассе рядом с каретой скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

В сопровождающем тексте говорится, что сотрудники полиции остановили скорую, ехавшую в город с больным пациентом. На кадрах виден и пациент под капельницей.

В МВД обещают разобраться в ситуации и просят воздержаться от поспешных выводов.

"Событие на видео, где сотрудники полиции остановили карету скорой помощи, имело место 22 декабря этого года на территории Атырауской области. В настоящее время по данному факту проводится служебное расследование. Граждан попрошу дождаться результатов разбирательства, не делать поспешных выводов и не спешить осуждать полицейских на основании полуминутного ролика. Главное предназначение полиции – охрана жизни казахстанцев. Полицейские безосновательно не останавливают скорую, - говорится в заявлении директора департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев."

К примеру, если неотложка передвигается без включенных спецсигналов, нарушая при этом ПДД, полицейские просто обязаны остановить и выяснить обстоятельства этого. Делается это в целях безопасности находящихся людей в её салоне, в том числе пациентов. В критических ситуациях принимают меры для безопасного доставления пациента в медицинское учреждение, откладывая все бумажные формальности на потом.

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